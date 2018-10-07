В субботу около 21 часов вечера, в Лентварисе женщину сбил поезд. По данным полиции, несчастье произошло на железнодорожном переезде рядом с ул.Вильняус.
Kaune buvo uždaryta Amalių pervaža - partrenktas žmogus
© DELFI (R. Achmedovas)

Позже полиция уточнила обстоятельства происшествия.

Пассажирский поезд Каунас-Вильнюс сбил насмерть женшину (1936 г.р.), шедшую по переходу.

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