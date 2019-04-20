19 апреля клайпедская полиция начала расследование по факту нарушения общественного порядка на пароме, который шел из Швеции в Литву.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Четверо пассажиров устроили драку в зоне сидячих мест, приставали к другим пассажирам.

Работники парома передали полиции четверых участников драки - двоих трезвых молодых людей 1991 г.р. и двоих нетрезвых 1992 г.р. (1,37 промилле) и 1988 г.р. (1,56 промилле).

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