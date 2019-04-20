Четверо пассажиров устроили драку в зоне сидячих мест, приставали к другим пассажирам.
Работники парома передали полиции четверых участников драки - двоих трезвых молодых людей 1991 г.р. и двоих нетрезвых 1992 г.р. (1,37 промилле) и 1988 г.р. (1,56 промилле).
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