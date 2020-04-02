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В среду на пароме, который пришел в Клайпеду, скончалась пассажирка.
На пароме, который пришел в Клайпеду, скончалась пассажирка
© DELFI / Orestas Gurevičius

В полицию Клайпедского округа сообщили, что на пароме, который пришел в Клайпеду из Киля. На пароме около 13 ч. скончалась пассажирка (1964 г.р.).

По предварительным данным, на теле покойной следов насилия не обнаружено. Причины смерти выясняют судмедэксперты.

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