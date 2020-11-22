aA
22 ноября, в 14.40 ч., на Паневежской объездной дороге автомобиль пьяного водителя, мчавшийся на большой скорости, врезался в металлические заграждения.
На Паневежской объездной дороге автомобиль пьяного водителя врезался в заграждения
© DELFI

Удар был очень сильным, из земли даже были вырваны столбы. Автомобиль упал вниз.

По данным полиции, люди в ДТП не пострадали. В организме водителя было 2,3 промилле.

Начато расследование. Водителя ждет уголовная ответственность.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Seimo viešbutis Seimo viešbutis

Новоизбранная депутат: лучше жить в неремонтированной парламентской гостинице, чем далеко от центра (26)

Нужна ли депутатам парламентская гостиница или лучше...

Литовский город, где цены ниже, чем в Польше (220)

Напрасно жители Литвы проезжают Лентварис, этот город...

Профессор: новых случаев коронавируса в Литве много, и их число может увеличиться (9)

За минувшие сутки выявили 2307 случаев заражения COVID-19 ,...

За сутки в Литве установили 2307 новых случаев коронавируса и 12 смертей (41)

За прошедшие сутки в Литве установили 2307 новых случаев...

Философ: через три года новые правящие будут делать то, что нам не нравится (23)

Через три года новые правящие будут делать то, что нам...

|Maža didelių žinių kaina