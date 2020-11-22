На Паневежской объездной дороге автомобиль пьяного водителя врезался в заграждения

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22 ноября, в 14.40 ч., на Паневежской объездной дороге автомобиль пьяного водителя, мчавшийся на большой скорости, врезался в металлические заграждения.
Удар был очень сильным, из земли даже были вырваны столбы. Автомобиль упал вниз.
По данным полиции, люди в ДТП не пострадали. В организме водителя было 2,3 промилле.
Начато расследование. Водителя ждет уголовная ответственность.
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