Пожарным о происшествии сообщили в 12:07. Свидетели пожара беспокоились о здоровье водителя. Пожарные службы проинформировали DELFI, что водитель ранен не был, но автомобиля лишился.

Audi 80 на газу и бензине загорелся, подъехав к перекрёстку.

Пожарные чуть ли не полчаса тушили автомобиль, однако пламя повредило его настолько, что ремонту транспортное средство не подлежит.

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