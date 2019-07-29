На оживленном перекрестке в Вильнюсе загорелся автомобиль VW Golf

Скопировать ссылку На оживленном перекрестке в Вильнюсе загорелся автомобиль VW Golf

29 июля утром, в 8.44 ч., в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Ригос, загорелся автомобиль VW Golf.