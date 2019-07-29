29 июля утром, в 8.44 ч., в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Ригос, загорелся автомобиль VW Golf.

Несмотря на то, что быстро приехали пожарные-спасатели, двигатель автомобиля успел выгореть.

ЧП и криминал

На оживленном перекрестке в Вильнюсе загорелся автомобиль VW Golf

29 июля утром, в 8.44 ч., в Вильнюсе, на перекрестке...

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