29 июля утром, в 8.44 ч., в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Ригос, загорелся автомобиль VW Golf.
Несмотря на то, что быстро приехали пожарные-спасатели, двигатель автомобиля успел выгореть.
На оживленном перекрестке в Вильнюсе загорелся автомобиль VW Golf
29 июля утром, в 8.44 ч., в Вильнюсе, на перекрестке...
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