В 11.15 ч. был введен план "Щит". На место выехали саперы.
В ожидании саперов полиция закрыло одну полосу движения в направлении центра. Образовался затор.
В 12.30 ч. движение было возобновлено. Однако полиция предупреждает, что когда начнется работа саперов, движение снова будет закрыто.
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