В 11.15 ч. был введен план "Щит". На место выехали саперы.

В ожидании саперов полиция закрыло одну полосу движения в направлении центра. Образовался затор.

В 12.30 ч. движение было возобновлено. Однако полиция предупреждает, что когда начнется работа саперов, движение снова будет закрыто.