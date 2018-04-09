На оживленной улице тягач врезался в ограждение

На оживленной столичной улице Укмергес тягач врезался в ограждение. Формируются заторы.
© DELFI / Andrius Ufartas


Полиция информирует, что поступило сообщение о том, что тягач врезался в заграждение на одной из оживленных улиц. Об этом в 13.39 ч. сообщила проходившая мимо женщина. ДТП произошло у дома номер 369 на ул. Укмергес.

По предварительным данным, тягач другие автомобили не зацепил, пострадавших в ДТП нет.

Тягач ехал в сторону Укмерге. По словам его водителя - гражданина Беларуси, у тягача отказали тормоза, поэтому он врезался в ограждение.

Тягач повис на ограждении. Из него вытекло горючее. На место происшествия приехали спасатели, которые ликвидируют последствия ДТП.

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