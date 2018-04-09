Полиция информирует, что поступило сообщение о том, что тягач врезался в заграждение на одной из оживленных улиц. Об этом в 13.39 ч. сообщила проходившая мимо женщина. ДТП произошло у дома номер 369 на ул. Укмергес.
По предварительным данным, тягач другие автомобили не зацепил, пострадавших в ДТП нет.
Тягач ехал в сторону Укмерге. По словам его водителя - гражданина Беларуси, у тягача отказали тормоза, поэтому он врезался в ограждение.
Тягач повис на ограждении. Из него вытекло горючее. На место происшествия приехали спасатели, которые ликвидируют последствия ДТП.
На оживленной улице тягач врезался в ограждение
На оживленной столичной улице Укмергес тягач врезался...
В Вильнюсе из-за отвалившегося колеса произошло ДТП (2)
В Вильнюсе отвалилось колесо у автомобиля BMW и выбило...
В Плунгеском районе в столб врезался автомобиль
В Плунгеском районе водитель Ford Fiesta не справился с...
В Паневежисе малолетний ребенок упал в колодец (2)
8 апреля в Паневежисе в колодец глубиной 5-6 м упал...
Несчастье в Клайпедском районе: погиб водитель (2)
Единый центр помощи 112 сообщил, что в Клайпедском...
TOP новостей
ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (4)
8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...
"Содра" займется неплательщиками алиментов (2)
Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...
О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (8)
По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...
Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)
В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...