На окраине Вильнюса во время посадки воздушного шара пострадала женщина

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11 июня вечером на окраине Вильнюса, около ул. Вейсею, летали около 30 воздушных шаров. Чуть после 21 ч. началась гроза, пилоты пошли на посадку.
По предварительным данным, один из воздушных шаров на землю бросил сильный ветер, из корзины выпала 38-летняя женщина.
По предварительным данным, у нее сломана ключица. Женщину увезли в больницу.
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