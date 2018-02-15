На окраине Вильнюса в ДТП пострадали два человека

15 февраля, в 14.32 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсе, на ул. Балжё, в результате ДТП один человек оказался зажат в машине, а другой получил травмы.
© DELFI / Erika Venckutė

ДТП произошли в километра от Неменчинского шоссе, на дороге в сторону озера Балжё.

Столкнулись лесовоз Ford и небольшой грузовик MAN. Грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.

В лесовозе сработали подушки безопасности. Они защитили водителя и пассажира от серьезных травм. Однако оба они все равно пострадали и были доставлены в больницу.

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