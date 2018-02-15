На окраине Вильнюса в ДТП пострадали два человека

ДТП произошли в километра от Неменчинского шоссе, на дороге в сторону озера Балжё.
Столкнулись лесовоз Ford и небольшой грузовик MAN. Грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.
В лесовозе сработали подушки безопасности. Они защитили водителя и пассажира от серьезных травм. Однако оба они все равно пострадали и были доставлены в больницу.
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