На окраине Вильнюса в ДТП пострадали два человека

ДТП произошли в километра от Неменчинского шоссе, на дороге в сторону озера Балжё.

Столкнулись лесовоз Ford и небольшой грузовик MAN. Грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.

В лесовозе сработали подушки безопасности. Они защитили водителя и пассажира от серьезных травм. Однако оба они все равно пострадали и были доставлены в больницу.