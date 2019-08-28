На окраине Вильнюса в ДТП попал мотоциклист

В полицию сообщили, что около 11 ч. водитель легкового автомобиля не пропустил мотоциклиста, который ехал по главной дороге.
Автомобиль сбил мотоциклиста. Врачи осмотрели пострадавшего на месте, в больницу он не поехал. Мужчина получил травму руки.
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