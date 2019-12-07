Авария произошла после 15 часов на Минском шоссе. Тягач Volvo с российскими номерами делал разворот и в этот момент в бокoвую часть полуприцепа врезался минивэн.
Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения, водитель отделался травмой пальца.
Полиция установила, что водитель Dodge был нетрезв (1,3 промилле).Но мужчина утверждал, что в аварии виноват не алкоголь, а водитель фуры, который,по его словам, "внезапно выскочил" из разворота.
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