Авария произошла после 15 часов на Минском шоссе. Тягач Volvo с российскими номерами делал разворот и в этот момент в бокoвую часть полуприцепа врезался минивэн.

Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения, водитель отделался травмой пальца.

Полиция установила, что водитель Dodge был нетрезв (1,3 промилле).Но мужчина утверждал, что в аварии виноват не алкоголь, а водитель фуры, который,по его словам, "внезапно выскочил" из разворота.