На окраине Вильнюса столкнулись три автомобиля

По данным Вильнюсской полиции, одного пострадавшего увезли в больницу. Второго пострадавшего врачи скорой помощи около 12 ч. осмотрели на месте.
Один автомобиль после столкновения съехал с дороги, два других остались на проезжей части, поэтому движение на этом участке осложнено, образовались большие заторы. Полиция регулирует движение.
Столкнулись автомобили BMW, Fiat и Volvo. Volvo съехал с дороги, другие два автомобиля остались на проезжей части (BMW еще врезался в ограждение).
По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Fiat. Выяснилось, что водитель Volvo был нетрезв - 0,63 промилле.
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