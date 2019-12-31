На окраине Вильнюса столкнулись три автомобиля

По данным Вильнюсской полиции, одного пострадавшего увезли в больницу. Второго пострадавшего врачи скорой помощи около 12 ч. осмотрели на месте.

Один автомобиль после столкновения съехал с дороги, два других остались на проезжей части, поэтому движение на этом участке осложнено, образовались большие заторы. Полиция регулирует движение.

Столкнулись автомобили BMW, Fiat и Volvo. Volvo съехал с дороги, другие два автомобиля остались на проезжей части (BMW еще врезался в ограждение).

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Fiat. Выяснилось, что водитель Volvo был нетрезв - 0,63 промилле.