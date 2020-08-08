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В субботу, в 13.32 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на Укмергском шоссе, у поворота на Таранде, столкнулись автомобили VW, Volvo и Audi. Сообщалось о пострадавших.
На окраине Вильнюса столкнулись автомобили, погиб один человек
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным полиции, ДТП произошло, когда мужчина пожилого возраста поворачивал налево из первой полосы. В его автомобиль VW врезалась женщина на Volvo. Затем в этим автомобили врезалась еще одна машина.

Виновник ДТП был зажат в автомобиле, он скончался. Водитель Volvo получила травму, находившиеся в Audi люди не пострадали.

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