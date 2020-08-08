На окраине Вильнюса столкнулись автомобили, погиб один человек

По данным полиции, ДТП произошло, когда мужчина пожилого возраста поворачивал налево из первой полосы. В его автомобиль VW врезалась женщина на Volvo. Затем в этим автомобили врезалась еще одна машина.

Виновник ДТП был зажат в автомобиле, он скончался. Водитель Volvo получила травму, находившиеся в Audi люди не пострадали.