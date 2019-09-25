Сообщение о ДТП поступило в 19.34 ч. По предварительным данным, нетрезвый водитель (1,91 промилле) стал виновником ДТП, а затем врезался в дерево.
Выяснилось, что до этого ДТП водитель VW повредил еще два автомобиля. Во время ДТП пострадал один человек.
Виновник ДТП был задержан. Ведется расследование.
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