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На окраине Вильнюса, рядом с Лентварисом, на ул. Лентварё, 1 апреля, в 22 ч., произошло трагическое ДТП.
На окраине Вильнюса произошло трагическое ДТП: погибла водитель
© DELFI / Andrius Ufartas

Ехавший со стороны Лентвариса автомобиль Chrysler Voyager снес дорожный знак и съехал с дороги. Вероятно, машина несколько раз перевернулась.

Разбитый автомобиль остановился у электрощитовой в поле, на которой было написано Hell (ад – англ.).

Погибла водитель (1971 г.р.). Из автомобиля выпали коробки с разными товарами (краска для волос, бумажные полотенца, подгузники и т.д.).

ru.DELFI.lt
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