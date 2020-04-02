На окраине Вильнюса произошло трагическое ДТП: погибла водитель

Ехавший со стороны Лентвариса автомобиль Chrysler Voyager снес дорожный знак и съехал с дороги. Вероятно, машина несколько раз перевернулась.

Разбитый автомобиль остановился у электрощитовой в поле, на которой было написано Hell (ад – англ.).

Погибла водитель (1971 г.р.). Из автомобиля выпали коробки с разными товарами (краска для волос, бумажные полотенца, подгузники и т.д.).