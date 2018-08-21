21 августа утром, около 8 ч., на окраине Вильнюса, на перекрестке Молетского шоссе и ул. Скерсинес, столкнулись два автомобиля. В полицию сообщили о пострадавших - 5-летнем ребенке и мужчине.
Позже выяснилось, что травмы, полученные ими незначительные, в больницу никого не увезли.
По предварительным данным, виновники ДТП - военные НАТО, которые пытались развернуться на перекрестке. Водитель - гражданин Венгрии - свою вину не отрицает.
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