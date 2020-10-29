На окраине Вильнюса произошло ДТП, перевернулся Ford Mustang

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29 октября, в 11.15 ч., на окраине Вильнюса, на ул. Гальвес (под виадуком ул. Киртимай), по направлению в Вильнюс произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Образовался огромный затор.