5 июня полиция второго Вильнюсского комиссариата в цыганском таборе на ул. Родунос кяляс задержала подозреваемого в употреблении наркотиков С. Л. (1984 г.р.).

Он, заметив полицейских, бросил на землю сверток из фольги с наркотиками. Их ему передал Л.Б. (1982 г.р.).

В таборе провели обыски. Был задержан местный житель A.O. (1965 г.р.) и его сын Ф.M. (2000 г.р.).

Во время обыска у них обнаружили 45 свертков из фольги с, как подозревают, наркотиками и 370 евро.

Все подозреваемые были задержаны. Начаты расследования в связи с распространением наркотиков и их хранением без цели распространения (1 ч. 260 ст., 1 ч. 259 ст.).

A.O. недавно вышел из колонии, где провел 4 года за торговлю наркотиками.