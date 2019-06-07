В Вильнюсском таборе полиция задержала четверых мужчин. Выяснилось, что во время обыска у них были обнаружены наркотики.
© Vilniaus aps. VPK

5 июня полиция второго Вильнюсского комиссариата в цыганском таборе на ул. Родунос кяляс задержала подозреваемого в употреблении наркотиков С. Л. (1984 г.р.).

Он, заметив полицейских, бросил на землю сверток из фольги с наркотиками. Их ему передал Л.Б. (1982 г.р.).

В таборе провели обыски. Был задержан местный житель A.O. (1965 г.р.) и его сын Ф.M. (2000 г.р.).

Во время обыска у них обнаружили 45 свертков из фольги с, как подозревают, наркотиками и 370 евро.

Все подозреваемые были задержаны. Начаты расследования в связи с распространением наркотиков и их хранением без цели распространения (1 ч. 260 ст., 1 ч. 259 ст.).

A.O. недавно вышел из колонии, где провел 4 года за торговлю наркотиками.

ЧП и криминал

Elektromarkt уходит из торгового центра Akropolis (1)

Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis...

На окраине Вильнюса полиция за хранение наркотиков задержала 4 мужчин (2)

В Вильнюсском таборе полиция задержала четверых...

В Голландии задержан по ошибке выпущенный из Кибартай обвиненный в контрабанде колумбиец (2)

Освобожденный по ошибке из колонии в Кибартай...

После взрыва в Лаздийском районе объявлена экстремальная ситуация (2)

После взрыва в доме в деревне Аштрёи Кирсна (Лаздийский...

В Вильнюсе оторвавшаяся от автомобиля деталь выбила окно в здании (2)

4 июня в Вильнюсе оторвавшаяся от автомобиля деталь...

TOP новостей

Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий

В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...

В День архивов откроют бывшие кабинеты сотрудников КГБ (20)

По случаю Международного дня архивов в Литве можно...

Европейский Центробанк не изменил базовые процентные ставки (1)

В четверг на заседании правящего совета Европейского...

Жаркий период увенчает сильный ветер и дождь

Над Литвой по-прежнему стоит масса теплого воздуха,...

Elektromarkt уходит из торгового центра Akropolis (1)

Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis...