6 февраля, в 11.07 ч., поступило сообщение о том, что на окраине Вильнюса, на кольцевом перекрестке (ул. Киртиму и Эйшишкское шоссе), у поворота на Вайдотай, перевернулся тягач DAF, который вез мусор.

Водитель был трезвым. Он сказал, что так и не понял, как произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина серьезных травм не получил, однако врачи все равно решили отвезти его в больницу для более тщательного осмотра. Там диагностировали перелом руки.

Мусор выпал в кювет, сам тягач с полуприцепом остался на дороге. Полицейские закрыли часть перекрестка и регулируют движение.

Около 12.30 ч., по данным полиции, у перекрестка образовался затор, однако движение не остановлено.

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