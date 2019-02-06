Водитель был трезвым. Он сказал, что так и не понял, как произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина серьезных травм не получил, однако врачи все равно решили отвезти его в больницу для более тщательного осмотра. Там диагностировали перелом руки.
Мусор выпал в кювет, сам тягач с полуприцепом остался на дороге. Полицейские закрыли часть перекрестка и регулируют движение.
Около 12.30 ч., по данным полиции, у перекрестка образовался затор, однако движение не остановлено.
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