На окраине Вильнюса обнаружено тело 15-летнего подростка

По данным полиции, тело было обнаружено в 16 ч., в лесу рядом с табором. По предварительным данным, юноша скончался от передозировки наркотиков.

Сообщается, что он недавно начал употреблять наркотики. По данным полиции, неделю назад по этой причине он обращался за помощью.

Ведется расследование.