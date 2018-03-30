29 марта ночью, около 2.25 ч., на окраине Вильнюса, в Кайренай, во дворе собственного дома сгорел автомобиль Mercedes Benz GL550 (2013 г.в.).
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Ущерб – 38 000 евро.

Подозревают поджог.

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