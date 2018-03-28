На окраине Вильнюса – нелегальный магазин для "своих"

В полицию сообщили о том, что в Вильнюсском цыганском таборе на ул. Чигону действует торговая точка для избранных.

На старой деревянной двери одного из домов есть окошко, которое открывают не перед всеми. Здесь обслуживают только жителей табора и наркоманов. Полиция посетила этот дом 26 марта, в 13.45 ч.

Женщина, владелица имущества кричала, причитала, уверяла, что она ничего не продает, все, что есть в доме - это для нее самой. Она уверяла следователей, что у нее нет ни денег, ни сигарет, однако в ее доме нашли и деньги, и сигареты, и пиво.

В этом доме, находящемся в верхнем таборе, можно было купить разные товары - сладости, чипсы, холодное пиво, сигареты, прохладительные напитки, лекарства и даже шприцы.



Оказывается, такую комедию женщина разыграла не в первый раз. Чуть больше года назад ее наказали за такую же – незаконную коммерческую, финансовую или профессиональную деятельность. Женщина заплатила назначенный ей тогда штраф.

На этот раз ей грозит штраф в размере 350 евро.

Кроме того, у нее конфисковали около 50 бутылок пива, 231 пачку сигарет и 925 евро.