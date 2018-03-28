На окраине Вильнюса – нелегальный магазин для "своих"

В полицию сообщили о том, что в Вильнюсском цыганском таборе на ул. Чигону действует торговая точка для избранных.
На старой деревянной двери одного из домов есть окошко, которое открывают не перед всеми. Здесь обслуживают только жителей табора и наркоманов. Полиция посетила этот дом 26 марта, в 13.45 ч.
Женщина, владелица имущества кричала, причитала, уверяла, что она ничего не продает, все, что есть в доме - это для нее самой. Она уверяла следователей, что у нее нет ни денег, ни сигарет, однако в ее доме нашли и деньги, и сигареты, и пиво.
В этом доме, находящемся в верхнем таборе, можно было купить разные товары - сладости, чипсы, холодное пиво, сигареты, прохладительные напитки, лекарства и даже шприцы.
Оказывается, такую комедию женщина разыграла не в первый раз. Чуть больше года назад ее наказали за такую же – незаконную коммерческую, финансовую или профессиональную деятельность. Женщина заплатила назначенный ей тогда штраф.
На этот раз ей грозит штраф в размере 350 евро.
Кроме того, у нее конфисковали около 50 бутылок пива, 231 пачку сигарет и 925 евро.
В Каунасе конфликт между мужчинами завершился стрельбой
27 марта в Каунасе мужчина получил огнестрельное ранение.
В Рукле мужчина ранил социального работника пилой (2)
26 марта в Йонавскую больницу из Руклы была доставлена...
Осужден житель Шилуте, собака которого нечаянно погубила младенца (8)
27 марта Таурагский участковый суд вынес приговор в деле...
В центре Вильнюса в ДТП пострадала женщина
27 марта , в 15.21 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...
TOP новостей
Президента Литвы рассмешили предложенные правящими ограничения секс-товаров (10)
Президента Литвы Даля Грибаускайте назвала смешной...
Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (175)
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...
Покупатели возмущены разницей цен в магазинах Lidl
Многие покупатели надеются, что немецкая сеть Lidl...
Весна уже не за горами: после Пасхи обещают перемены
Несмотря на то, что на Пасху обещают неприятную погоду,...
Исследование: в Литве сокращается число людей с низкими зарплатами (29)
В Литве снизилось количество жителей, получающих...