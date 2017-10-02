По этому адресу находится одна из крупнейших в стране компаний по переработке вторсырья Ekonovus. Горят поролон, картон и др. отходы. На месте происшествия работает в 8 автоцистерн, 3 водовоза.
В минувшие выходные по этому адресу была зафиксирована крупная кража.
1 октября сообщили, что в 9.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, 172, заметили, что из административного здания украли несколько компьютеров и деньги из сейфа. Воры взломали двери.
Предполагают, что нанесен ущерб на сумму 50 000 евро.
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