По этому адресу находится одна из крупнейших в стране компаний по переработке вторсырья Ekonovus. Горят поролон, картон и др. отходы. На месте происшествия работает в 8 автоцистерн, 3 водовоза.

В минувшие выходные по этому адресу была зафиксирована крупная кража.

1 октября сообщили, что в 9.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, 172, заметили, что из административного здания украли несколько компьютеров и деньги из сейфа. Воры взломали двери.

Предполагают, что нанесен ущерб на сумму 50 000 евро.