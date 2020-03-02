Первое сообщение поступило в 13.38 ч. Сообщалось, что на Эйшишкском шоссе молодой человек лет 25 в состоянии наркотического опьянения со шприцем в руках прыгает на проезжающие мимо автомобили и пытается ограбить водителей.
Вскоре сообщили, что на перекрестке Эйшишкского шоссе и ул. Метало, молодой человек ходит по проезжей части, делает сальто, ведет себя неадекватно, возможно, он находится под воздействием наркотиков. Автомобили вынуждены останавливаться, молодой человек мешает движению.
Тот же молодой человек набрасывался на автомобили на перекрестке Эйшишкского шоссе и ул. Геологу. Кто-то из проезжавших водителей снял молодого человека на видео и выложил видео в интернет.
На видео видно, как молодой человек выбегает на дорогу перед автомобилями.
На место происшествия выехала полиция, молодого человек задержали и доставили в комиссариат.
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