На окраине Вильнюса многочисленные силы полиции ловили беглеца

В субботу на окраине Вильнюса сотрудники полиции проверяли водителей на соблюдение Правил дорожного движения и на трезвость. Кроме этого, они измеряли скорость передвижения транспортных средств.

Водитель одного автомобиля, превысивший допустимую скорость, не подчинился требованию остановиться. В начале он приостановился, якобы собираясь остановиться, а потом внезапно выжал акселератор.

Молниеносно отреагировавшие сотрудники полиции бросились в погоню за беглецом. К ним присоединились еще несколько экипажей патрульных.

Далеко беглецу уехать не удалось, мужчина был остановлен на улице К.Сташиса.

Причина бегства сразу ясна не была – водитель был трезв, документы на автомобиль у него были. Однако он в переговоры с сотрудниками полиции не вступил. Не говорил он и с журналистом Delfi, сидя в наручниках около своего автомобиля Kia. На вопрос, почему он бежал от полиции, водитель лишь улыбался.

Внимательно проверившие документы сотрудники полиции выяснили причину бегства. У молодого человека нет действующего права на вождение транспортных средств, однако сам он в этом не признался.