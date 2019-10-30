На окраине Вильнюса BMW развалился на две части: 19-летний пассажир скончался

Скопировать ссылку На окраине Вильнюса BMW развалился на две части: 19-летний пассажир скончался

30 октября вечером, в 20.16 ч., Вильнюсская полиция, пожарные-спасатели и врачи скорой помощи получили сообщение о ДТП на окраине Вильнюса, на ул. Лентварё: на повороте BMW съехал с дороги и врезался в дерево, автомобиль развалился на две части.