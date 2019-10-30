Приехав на место происшествия, полиция обнаружила в автомобиле BMW двоих пострадавших. Их увезли в больницу.
Предполагают, что BMW ехал на очень высокой скорости.
Водитель (1992 г.р.) автомобиля был пьян (0,92 промилле).
19-летний пассажир скончался в приемном отделении больницы.
На окраине Вильнюса BMW развалился на две части: 19-летний пассажир скончался (8)
30 октября вечером, в 20.16 ч., Вильнюсская полиция,...
В Вильнюсе при обезвреживании снарядов были повреждены три автомобиля (10)
В Вильнюсе во время обезвреживания снарядов времен...
ДТП в Вильнюсе: двое пострадавших доставлены в больницу (11)
29 октября поздно вечером, в 23.20 ч., в Вильнюсе, на ул....
В Вильнюсе ДТП на заправке совершил водитель Subaru (8)
29 октября, в 12.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Прамонес, водитель...
Жестокое насилие в Шяуляй: мужчина палкой и проводом бил 10- и 13-летнего пасынков (6)
Полиция сообщила, что в Шяуляй были избиты двое детей....
TOP новостей
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС (49)
Литовское правительство в среду приняло решение...
Российский оппозиционный политик Навальный находится в Вильнюсe (29)
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный...
Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (171)
Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...
Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее? (5)
Радио, телевидение, сетевые издания на русском и...
Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (58)
Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...