На окраине Вильнюса автомобиль снес светофор

На окраине Вильнюсе, на перекрестке ул, Гальвес и Ю.Тышкевичаус, светофор не выдержал напора со стороны грузовика. Грузовой автомобиль свернул всю конструкцию, часть дороги заблокирована. Образовался затор со стороны Вильнюса.
Trakų Vokėje numuštas šviesoforas. Facebook "Reidas Vilniuje" / Edgaro Bogdevič nuotr.

Полиция сообщает, что инцидент произошел 13 марта, когда поворачивавший налево кран зацепил светофор.

К счастью, люди во время инцидента не пострадали, однако пока, по сведениям DELFI, остатки светофора с дороги не убрали, поэтому дорога из Вильнюса по ул. Гальвес заблокирована.

Представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Билените сказала DELFI, что пока неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы убрать с дороги конструкцию. Также неизвестно, будет ли восстановлен светофор сегодня. Поэтому водителям придется вооружиться терпением.

Полиция рекомендует водителям, которые едут в сторону Тракай и Друскининкай, объезжать ул. Гальвес.

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