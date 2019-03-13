На окраине Вильнюса автомобиль снес светофор

Полиция сообщает, что инцидент произошел 13 марта, когда поворачивавший налево кран зацепил светофор.

К счастью, люди во время инцидента не пострадали, однако пока, по сведениям DELFI, остатки светофора с дороги не убрали, поэтому дорога из Вильнюса по ул. Гальвес заблокирована.

Представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Билените сказала DELFI, что пока неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы убрать с дороги конструкцию. Также неизвестно, будет ли восстановлен светофор сегодня. Поэтому водителям придется вооружиться терпением.

Полиция рекомендует водителям, которые едут в сторону Тракай и Друскининкай, объезжать ул. Гальвес.