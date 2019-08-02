Сообщение о несчастье получено в 20.59 ч.

По предварительным данным, никто в машине не был зажат, однако помощь потребовалась трем пострадавшим.

На месте происшествия выяснилось, что в автомобиле Toyota четверо человек ехали из леса, когда на дорогу выбежал лось. После столкновения животное осталось лежать на машине.

Пострадавших врачи осмотрели на месте.