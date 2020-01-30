На окраине Вильнюса автомобиль насмерть сбил женщину

Личность женщины устанавливают, ей было около 60 лет. По словам водителя (1954 г.р.), женщина выбежала на дорогу со стороны поля (в том месте с одной стороны дороги стоят дома, а с другой - поля). На одежде женщины отражателей не было.

Удар был очень сильным. Женщина скончалась на месте.

Помощь врачей потребовалась водителю внедорожника, который пережил шок.