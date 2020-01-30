На окраине Вильнюса автомобиль насмерть сбил женщину

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30 января вечером в Вильнюсе произошло ДТП с летальным исходом. ДТП произошло в 18.15 ч., на окраине города, на ул. Прамонес, внедорожник Volvo XC90 насмерть сбил женщину.
Личность женщины устанавливают, ей было около 60 лет. По словам водителя (1954 г.р.), женщина выбежала на дорогу со стороны поля (в том месте с одной стороны дороги стоят дома, а с другой - поля). На одежде женщины отражателей не было.
Удар был очень сильным. Женщина скончалась на месте.
Помощь врачей потребовалась водителю внедорожника, который пережил шок.
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