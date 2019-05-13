На окраине Вильнюса автомобиль Lexus столкнулся с мотоциклом

12 мая вечером, около 22.20 ч., на окраине Вильнюса, на перекрестке ул. Карачюнай и Неменчинского шоссе столкнулись автомобиль Lexus и мотоцикл Yamaha.
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Пострадавшего мотоциклиста скорая увезла в больницу. Помощь врачей потребовалась и пожилому водителю автомобиля – он очень разволновался. Врачи оказали ему необходимую помощь на месте.

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