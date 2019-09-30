На окраине Каунаса из-за ДТП было перекрыто движение

Скопировать ссылку На окраине Каунаса из-за ДТП было перекрыто движение

30 сентября, в 9.24 ч., в Каунасе, на Западной объездной дороге, столкнулся тягач DAF, которым управлял мужчина (1983 г.р.), и автомобиль Mercedes-Benz. Водитель легковушки оказался зажат в авто, его освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.