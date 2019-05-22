На одной из оживленных улиц Вильнюса столкнулись 4 автомобиля

В полицию сообщили, что на пути в сторону центра столкнулись два автомобиля Alfa Romeo, Toyota Hilux и Opel Astra. Люди в ДТП не пострадали, однако водители не могли договориться о том, кто виновник ДТП, поэтому и вызвали полицию.
По этой причине вскоре стали формироваться заторы.
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