По Единому номеру помощи об инциденте сообщили после 9 ч.
На месте происшествия пожарные-спасатели обнаружили горящий автомобиль Citroen.
Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене сказала BNS, что водителю стало плохо, пожарные вызвали скорую помощь.
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