27 июня утром на объездной дороге в Вильнюсе загорелся ехавший автомобиль. Из-за этого, люди, ехавшие в аэропорт, застряли в заторе. Часть дороги была перекрыта, полиция регулирует движение.
© DELFI / Karolina Pansevič

По Единому номеру помощи об инциденте сообщили после 9 ч.

На месте происшествия пожарные-спасатели обнаружили горящий автомобиль Citroen.

Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене сказала BNS, что водителю стало плохо, пожарные вызвали скорую помощь.

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