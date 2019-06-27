На объездной дороге в Вильнюсе загорелся автомобиль

Скопировать ссылку На объездной дороге в Вильнюсе загорелся автомобиль

27 июня утром на объездной дороге в Вильнюсе загорелся ехавший автомобиль. Из-за этого, люди, ехавшие в аэропорт, застряли в заторе. Часть дороги была перекрыта, полиция регулирует движение.