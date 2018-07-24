Информация о несчастье поступила в 17.49 ч. Очевидец ДТП информировал, что видит ДТП, в нем участвовали велосипедист и мотоциклист, звонивший рассказал, что видит дым.

В ДТП, по данным полиции погибли два человека - велосипедист и мотоциклист.

Обстоятельства происшествия пока неясны. Возраст погибших пока неизвестен.

Из-за ДТП до 20 ч. была закрыта объездная дорога.