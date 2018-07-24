Клайпедская полиция сообщила о том, что на дороге Паланга-Швянтои произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.
© DELFI / Karolina Pansevič

Информация о несчастье поступила в 17.49 ч. Очевидец ДТП информировал, что видит ДТП, в нем участвовали велосипедист и мотоциклист, звонивший рассказал, что видит дым.

В ДТП, по данным полиции погибли два человека - велосипедист и мотоциклист.

Обстоятельства происшествия пока неясны. Возраст погибших пока неизвестен.

Из-за ДТП до 20 ч. была закрыта объездная дорога.

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