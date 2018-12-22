4 декабря, в 10 ч., в полицию сообщили об утонувшем в пруду в деревне Юозапавос автомобиле Renault Laguna. В машине нашли тело утонувшей 38-летней женщины.

Подозревают, что автомобилем управлял муж покойной, который вместе с женой и двумя родственниками перед этом пил в Шяуляй. В деревне Юозапавос он не справился с управлением, съехал в пруд, автомобиль утонул. Мужчинам удалось выбраться из машины. Все они скрылись с места происшествия и никому об инциденте не сообщили.

Полиция нашла 36-летнего подозреваемого в доме родственников жены под кроватью. Он был пьян - 1,54 промилле. Его взяли под стражу на три месяца.

Подозреваемый обжаловал это решение суда и суд сократил время задержания до 20 суток. Мужчине была назначена мера пресечения в виде интенсивного контроля - на него надели браслет.