4 декабря, в 10 ч., в полицию сообщили об утонувшем в пруду в деревне Юозапавос автомобиле Renault Laguna. В машине нашли тело утонувшей 38-летней женщины.
Подозревают, что автомобилем управлял муж покойной, который вместе с женой и двумя родственниками перед этом пил в Шяуляй. В деревне Юозапавос он не справился с управлением, съехал в пруд, автомобиль утонул. Мужчинам удалось выбраться из машины. Все они скрылись с места происшествия и никому об инциденте не сообщили.
Полиция нашла 36-летнего подозреваемого в доме родственников жены под кроватью. Он был пьян - 1,54 промилле. Его взяли под стражу на три месяца.
Подозреваемый обжаловал это решение суда и суд сократил время задержания до 20 суток. Мужчине была назначена мера пресечения в виде интенсивного контроля - на него надели браслет.
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