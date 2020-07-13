На нидском аэродроме ветер снес заходивший на посадку самолет

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12 июля в Ниде произошло несчастье: заходивший на посадку небольшой самолет подхватил сильный ветер. По словам главы Администрации гражданской авиации Альвидаса Шумскаса, самолет уже коснулся посадочной полосы, но ветер снес его на поле.
По предварительным данным, в самолете находились два человека, они не пострадали. Однако сам самолет Bristell был серьезно поврежден.
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