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12 июля в Ниде произошло несчастье: заходивший на посадку небольшой самолет подхватил сильный ветер. По словам главы Администрации гражданской авиации Альвидаса Шумскаса, самолет уже коснулся посадочной полосы, но ветер снес его на поле.
На нидском аэродроме ветер снес заходивший на посадку самолет
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По предварительным данным, в самолете находились два человека, они не пострадали. Однако сам самолет Bristell был серьезно поврежден.

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