На Неменчинском шоссе столкнулись автомобили, есть пострадавшие

1 марта, в 13 ч., полиция Вильнюсского округа получила сообщение о ДТП на Неменчинском шоссе. Между Антавиляй и Мишконяй столкнулись два автомобиля. Сообщили, что в машине зажаты два человек - мужчина и женщина примерно 50 лет.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На место происшествия выехали спасатели, врачи и полиция. На месте выяснилось, что ДТП не столь ужасное, как сообщалось. Однако автомобили (VW Sharan и Audi) в результате столкновения получили серьезные повреждения, оба съехали с дороги.

Полиция предупреждает, что дороги очень скользкие. Водителей просят ехать как можно осторожнее.

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