На Неменчинском шоссе столкнулись автомобили, есть пострадавшие

На место происшествия выехали спасатели, врачи и полиция. На месте выяснилось, что ДТП не столь ужасное, как сообщалось. Однако автомобили (VW Sharan и Audi) в результате столкновения получили серьезные повреждения, оба съехали с дороги.
Полиция предупреждает, что дороги очень скользкие. Водителей просят ехать как можно осторожнее.
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