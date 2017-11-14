В полицию о ДТП сообщили в 13.19 ч. Сообщалось, что на Неменчинском шоссе, в 200 м от магазина Norfa на пути в Вильнюс у лесовоза лопнуло колесо, он выехал на разделительную полосу и врезался в дерево. В перевернувшегося прицепа посыпались бревна.
По данным полиции, движение на дороге осложнено - можно ехать лишь в одном направлении - по одной полосе в город, по другой - за город. Полиция просит водителей, если это возможно, выбирать другой маршрут.
Около 14.30 ч. бревна еще грузили в другой лесовоз, а прицеп лежал на боку.
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