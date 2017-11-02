Уровень воды на взморье неуклонно повышается. Водой залиты поля, жилые дома и дороги.
© Mindaugas Milinis

На дороге Шилуте-Русне движение легковых автомобилей уже невозможно, а жители окрестных домов подшучивают над тем, что ежегодное наводнение хотят подать как сенсацию: "Вода здесь поднимается уже сотни лет. Мы к ним привыкли".

Многие отрезки дороги на территории Пагегяйского и Шилутского самоуправлений залиты водой.

Компания Klaipėdos regiono keliai на специальной технике перевозит автомобили и жителей.

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