Столкнулись два автомобиля - Subaru и Peugeot, в одном из автомобилей ехала молодая семья с ребенком. В результате ДТП было нарушено движение в обоих направлениях.
Водитель Peugeot ехал по главной дороге в сторону Молетай. В него врезался автомобиль Subaru, которым управляла женщина. Виновница ДТП выехала со второстепенной дороги.
Однако выяснилось, что водитель Peugeot был пьян (1,64 промилле), ему грозит уголовная ответственность.
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