28 апреля в 15 ч. поступило сообщение о ДТП на Молетском шоссе, на ремонтируемом участке около ресторана HBH. По данным полиции, пострадали три человека.
Avarija Molėtų plente
© Skaitytojo nuotr.

Столкнулись два автомобиля - Subaru и Peugeot, в одном из автомобилей ехала молодая семья с ребенком. В результате ДТП было нарушено движение в обоих направлениях.

Водитель Peugeot ехал по главной дороге в сторону Молетай. В него врезался автомобиль Subaru, которым управляла женщина. Виновница ДТП выехала со второстепенной дороги.

Однако выяснилось, что водитель Peugeot был пьян (1,64 промилле), ему грозит уголовная ответственность.

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