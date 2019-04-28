Столкнулись два автомобиля - Subaru и Peugeot, в одном из автомобилей ехала молодая семья с ребенком. В результате ДТП было нарушено движение в обоих направлениях.

Водитель Peugeot ехал по главной дороге в сторону Молетай. В него врезался автомобиль Subaru, которым управляла женщина. Виновница ДТП выехала со второстепенной дороги.

Однако выяснилось, что водитель Peugeot был пьян (1,64 промилле), ему грозит уголовная ответственность.