В полицию сообщили, что мужчина явно пьян.

Звонившие сказали, что нетрезвый водитель (1987 г.р.) Škodа врезался в семейный автомобиль, в котором везли детей.

ДТП произошло в 17.20 ч. Выяснилось, что виновник - пограничник.

В организме мужчины было 2,55 промилле.

После ДТП подозреваемого задержал водитель Volkswagen, в который и врезался автомобиль Škodа. В ДТП пострадали двое детей (10 и 14 лет), их доставили в больницу.

По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, за такие нарушения пограничника ждет увольнение со службы.