На магистрали столкнулись 4 автомобиля, образовался затор

Полиция на месте происшествия установила, что водители были трезвыми, никто в ДТП не пострадал. Возможно, в этом месте проходили работы по ремонту дороги, водители не выбрали безопасную скорость и не соблюдали безопасное расстояние, это и стало причиной ДТП.

Движение в направлении Клайпеды было временно остановлено. По данным полиции, образовался большой затор.

Около 16.20 ч. полиция сообщила, что одна полоса была освобождена. Полиция регулировала движение.