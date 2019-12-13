На магистрали столкнулись 4 автомобиля, образовался затор

13 декабря полиция Каунасского округа сообщила, что в 15.14 ч. поступило сообщение о том, что на дороге A1, около Карчюписа (Кайшядорский район), столкнулись 4 автомобиля - Škoda, Toyota Land Cruiser, Seat и Mitsubishi.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция на месте происшествия установила, что водители были трезвыми, никто в ДТП не пострадал. Возможно, в этом месте проходили работы по ремонту дороги, водители не выбрали безопасную скорость и не соблюдали безопасное расстояние, это и стало причиной ДТП.

Движение в направлении Клайпеды было временно остановлено. По данным полиции, образовался большой затор.

Около 16.20 ч. полиция сообщила, что одна полоса была освобождена. Полиция регулировала движение.

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