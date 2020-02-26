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26 февраля, в 11.20 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Кумпяй, у АЗС Viada, на дороге A1, в сторону Клайпеды, тягач съехал с дороги и сбил дорожных рабочих.
По сведениям пожарных-спасателей, пострадали два человека, один из них получил очень тяжелые травмы.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи.
Тягачом управлял трезвый гражданин Литвы (1967 г.р.).
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