На магистрали под Каунасом тягач наехал на дорожных рабочих

Скопировать ссылку На магистрали под Каунасом тягач наехал на дорожных рабочих

aA

26 февраля, в 11.20 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Кумпяй, у АЗС Viada, на дороге A1, в сторону Клайпеды, тягач съехал с дороги и сбил дорожных рабочих.