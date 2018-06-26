На магистрали под Каунасом столкнулись 4 автомобиля

По предварительным данным, водители были трезвыми, водитель Mercedes Benz получил травмы и был доставлен в больницу.
На этом отрезке дороги формируется затор, полиция призывает водителей выбирать другой маршрут.
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