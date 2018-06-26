На магистрали под Каунасом столкнулись 4 автомобиля

26 июня, в 11.05 ч., полиция получила сообщение о том, что на дороге A5, на участке от Академии до ТЦ Mega, столкнулись четыре автомобиля: Mercedes Benz, которым управлял мужчина (1976 г.р.), Škoda, которым управлял мужчина (1976 г.р.), грузовик, которым управлял мужчина 1968 г.р. и грузовик, которым управлял мужчина 1986 г.р.
© Facebook / Kur stovi policija Kaune

По предварительным данным, водители были трезвыми, водитель Mercedes Benz получил травмы и был доставлен в больницу.

На этом отрезке дороги формируется затор, полиция призывает водителей выбирать другой маршрут.

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