Первое ДТП было зафиксировано у ул. Йонавос, там легковой автомобиль VW Passat столкнулся с тягачом.

В нескольких десятках метров произошло еще одно ДТП - VW Caddyврезался в заднюю часть автомобиля Opel. Удар был очень сильным. На место происшествия выехали два экипажа пожарных-спасателей.

Скорость на этом участке ограничена до 50 км/ч, поскольку сразу за Клебонишкским мостом ведутся ремонтные работы.

Из-за ДТП формируются заторы.

Большие заторы формируются и в другом направлении.

Затор перекинулся и на дорогу A5 - в 8.40 ч. автомобили на Via Balticа стояли до самых центров логистики.