На магистрали около Григишкес перевернулся пьяный водитель на Audi

Автомобиль врезался в ограждение между полосами, перевернулся, развернулся в противоположную сторону и остановился на разделительной полосе.

Врачи скорой помощи увезли пассажира в больницу. На шею водителя врачи сначала надели шейный бандаж, но после осмотра сняли его и передали виновника ДТП полиции.

Этот водитель уже лишен прав на вождение. В этот раз в его организме было 2,29 промилле. С места ДТП полиция увезла его в Наркологический центр для сдачи анализа крови. Начато расследование.