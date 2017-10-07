На магистрали около Григишкес перевернулся пьяный водитель на Audi

Автомобиль врезался в ограждение между полосами, перевернулся, развернулся в противоположную сторону и остановился на разделительной полосе.
Врачи скорой помощи увезли пассажира в больницу. На шею водителя врачи сначала надели шейный бандаж, но после осмотра сняли его и передали виновника ДТП полиции.
Этот водитель уже лишен прав на вождение. В этот раз в его организме было 2,29 промилле. С места ДТП полиция увезла его в Наркологический центр для сдачи анализа крови. Начато расследование.
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