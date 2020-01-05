На магистрали Клайпеда-Вильнюс образовались скользкие участки: перевернулся автомобиль

4 января в обед в Расейнском районе в ДТП попал водитель BMW. Портал Alio, Raseiniai сообщает, что условия на дорогах в этом районе меняются молниеносно. На смену дождю приходит мокрый снег, дорога становится скользкой.