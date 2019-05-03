Белорусские пограничники задержали гражданина России, которого подозревают в контрабанде наркотиков. 2 мая он ехал из Литвы в Беларусь. Его проверили на КПП "Котловка". В автомобиле обнаружили больше 300 кг гашиша, сообщает belaruspartisan.by.
Baltarusijos pasienio tarnybos nuotr.

Микроавтобус Citroen двигался через "зеленый" коридор. Обнаружить гашиш помогла служебная собака.

Водитель 46-летний россиянин задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

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