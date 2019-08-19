Таможенный департамент сообщает, что 16 августа, в 9.30 ч., на Медининкский КПП на тягаче Daf приехал гражданин Украины М.Ф., который декларировал, что едет транзитом через Литву в Польшу. Во время проверки машины на рентгене выяснилось, что в полуприцепе находилось 1300 ящиков с контрабандными сигаретами.

Вторым тягачом Renault управлял гражданин Беларуси Д.Д. Его остановили в 00.30 ч. Этот тягач тоже ехал в Польшу и тоже вез около 1300 ящиков с белорусскими сигаретами Fest. Контрабанда была прикрыта мешками с соломой.

Всего на Медининкском КПП задержали контрабандный груз - 2600 ящиков – 1,3 пачек сигарет. Стоимость контрабанды оценивается в 4,4 млн. евро.

Ведутся расследования. Оба водителя задержаны на месяц.